Gazzetta - Nazionale, Calabria in ascesa: resterà a lungo in azzurro

Davide Calabria è uno dei pilastri del Milan di Pioli - che gli ha dato saggezza tattica e adattabilità a più ruoli - ed è ormai entrato nel giro della Nazionale di Mancini. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il suo nome è in ascesa: può giocare anche a sinistra o comporre la linea a tre “rotante” in difesa. L’impressione - scrive la rosea - è che questo Calabria resterà in azzurro a lungo.