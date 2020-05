Gazzetta - Pioli va avanti per la sua strada: carico e sereno, il mister vuole uscire di scena a testa alta

Non si scompone, Stefano Pioli, nemmeno di fronte alle voci - sempre più insistenti - che lo vogliono fuori dal Milan al termine della stagione. L’allenatore rossonero, dall’alto della sua impeccabile professionalità, è il ritratto dell'imperturbabilità. Come se il fantasma di Rangnick non esistesse, osserva La Gazzetta dello Sport.

CARICA - Pioli è concentrato solo ed esclusivamente sul domani, sulla ripresa del campionato. Sta pensando a come impostare il lavoro dei prossimi giorni, a riprendere il filo interrotto mesi fa a causa del Coronavirus. Il tecnico milanista, dunque, va avanti per la sua strada, senza badare ai rumors. Anche perché ci sono due obiettivi da provare a raggiungere. Insomma, il mister è carico e tranquillo. E non vede l’ora di ricominciare.

A TESTA ALTA - Molti sostengono che il suo destino sia già segnato. E allora tanto vale provare a uscire di scena a testa alta. Come? Le vie sono due: portare il Milan in Europa League oppure consegnargli la Coppa Italia, compiendo un mezzo miracolo con la Juve e superando in finale Inter o Napoli. Difficile, difficilissimo, ma non impossibile.