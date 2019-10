L’hashtag #PioliOut è stato per tutta la giornata in cima alle classifica dei temi che fanno tendenza su Twitter: lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport che spiega che i tifosi del Milan non hanno preso bene la scelta del club di via Aldo Rossi e sono rimasti molto delusi dalla decisione di affidare la panchina a Stefano Pioli.