Gazzetta - Saele e Rebic tra i sacrificabili. Ballo-Tourè e Casti in partenza

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan non dovrà lavorare solo in entrata ma anche in uscita, sia per gestire qualche esubero sia per mettere da parte un tesoretto per gli investimenti estivi. Per quanto riguarda i giocatori che partiranno con ogni probabilità, troviamo Fodè Ballo-Tourè che ha trovato poco spazio e non ha impressionato nel ruolo di vice-Theo, dopo essere stato acquistato dal Monaco l'estate scorsa per 5 milioni. Anche Castillejo al passo d'addio dopo un anno trascorso in panchina, anche se con un picco importante come la prestazione contro il Verona all'andata: lo spagnolo ha estimatori dalla Liga. Poi ci sono due giocatori indicati come sacrificabili. Uno è Alexis Saelemaekers che, arrivato a gennaio 2020 per 7 milioni, oggi ne vale 20 e sarebbe stato anche proposto alla Roma per arrivare a Zaniolo. L'altro è Ante Rebic per il quale non mancherebbero i compratori e garantirebbe un buon guadagno: per Pioli, però, il croato è un giocatore molto importante.