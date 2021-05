Gazzetta - Superlega, via il 70% dei membri: la società si scioglie senza penali

Manchester United, City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Atletico, Milan e Inter hanno definitivamente abbandonato il progetto Superlega e sono state reintegrate dalla UEFA. Per loro, dunque, il caso è chiuso. Le tre ribelli, invece (Real Madrid, Barcellona e Juve) non hanno nessuna intenzione di recedere. E torna in auge il vecchio discorso delle penali da pagare in caso di uscita, previste dal contratto istitutivo della Superlega. Alla Gazzetta dello Sport, però, risulta che, una volta via il 70% dei membri, la società si scioglierebbe senza penali. Juve, Real e Barça, comunque, per ora continuano a "minacciare" gli ex alleati, chiedendo il pagamento di milioni per aver lasciato il progetto. Ma verso di loro sta per partire l’inchiesta disciplinare della UEFA.