Gazzetta - United, Matic in scadenza a giugno ma il club potrebbe aprire alla cessione già a gennaio

Il contratto di Nemanja Matic scadrà il prossimo 30 giugno, con il giocatore che sarà quindi libero di accordarsi con chi vuole dal primo gennaio in poi. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, allo United non entrerebbe in cassa una sola sterlina e per questo motivo il club inglese potrebbe aprire alla cessione del serbo già a gennaio.