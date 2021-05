Gds - Roma, per l'esterno si valuta il nome di Diogo Dalot

Nonostante una stagione tutto sommato positiva, con grande probabilità Diogo Dalot non resterà in rossonero. Il laterale portoghese, che non sarà riscattato dal Milan, dovrebbe tornare al Manchester United ma potrebbe partire subito ritornando in Italia. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in particolare, sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Roma di Mourinho alla ricerca di un esterno.