Genoa-Milan, arbitra Sacchi: secondo incrocio assoluto con i rossoneri

Genoa-Milan di questa sera sarà diretta dall’arbitro marchigiano Juan Luca Sacchi. Sacchi incrocerà i rossoneri per la seconda volta in carriera, dopo averli trovati ad aprile 2021 nel match di San Siro contro il Sassuolo (partita vinta dai neroverdi per 1-2 grazie alla doppietta di Giacomo Raspadori). Il fischietto classe 1984 in passato poi ha arbitrato anche 2 volte il Milan Primavera, che vinse entrambi i match.