Genoa verso la rivoluzione a causa dell'ultimo posto in classifica: Vieira in bilico

vedi letture

(ANSA) - GENOVA, 30 OTT - Ore di riflessione in casa Genoa dopo la sconfitta di ieri con la Cremonese che ha confermato la crisi della squadra rossoblù ultima in classifica e ancora a secco di vittorie dopo le prime nove gare di campionato. Sconfitta che ha scatenato anche la contestazione dei tifosi, con lancio di torce in campo e sospensione della partita per alcuni minuti. Nonostante appena lunedì scorso il presidente Sucu avesse ribadito la fiducia nei confronti del tecnico, la posizione di Patrick Vieira è sempre più in bilico ma non solo la sua. Anche il direttore sportivo Ottolini, nel mirino della Juventus per la prossima stagione, potrebbe pagare per l'avvio peggiore dall'epoca dei tre punti di casa Genoa, oltre a non aver mai vinto in casa non ha mai nemmeno segnato. Il divorzio da Ottolini porterebbe dunque un nuovo direttore sportivo al quale toccherebbe poi la scelta sul tecnico anche se il destino dell'ex campione del mondo con la Francia appare ormai segnato, tanto che per la sfida di lunedì a Reggio Emilia contro il Sassuolo la panchina potrebbe essere affidata a un allenatore delle giovanili, in una situazione simile a quanto accaduto alla Juventus per la gara con l'Udinese. Al momento ad avere il patentino per poter sedere in panchina tra gli attuali collaboratori di Vieira, ma di fatto dipendente del Genoa, vi è Roberto Murgita che potrebbe fungere da traghettatore affiancato da un ex giocatore storico come Criscito o Ruotolo entrambi al lavoro con le giovanili.

Sul taccuino dei massimi dirigenti rossoblù molti nomi per il ruolo di ds tra cui spicca quello dello spagnolo Diego J. Lopez , 35 anni, la cui carriera si è sviluppata soprattutto in Francia prima nello scouting per poi proseguire come direttore sportivo. L'ultima avventura di Lopez è stata al Lens dal quale si è svincolato alcuni mesi fa mentre in precedenza aveva lavorato anche al Lille collaborando con Luis Campos scoprendo e valorizzando giocatori come Osimhen e Leao. La squadra intanto attende notizie ma la ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio e questo regala al club più tempo per tutte le valutazioni necessarie. (ANSA).