Cassano torna all’attacco: “Allegri detesta fare la partita. Non ho mai visto uno come lui, non capisco perchè allena”

È tornato all'attacco, anche se non si era mai fermato, Antonio Cassano, che nell'ultima puntata del podcast con Adani e Ventola, ha parlato di Milan Roma e della partita che si aspetta, finendo poi per addentrarsi per l'ennesia volta sul discorso su Massimiliano Allegri, allenatore secondo lui incapace e fortunato. Vediamo le sue parole nel dettaglio

"Milan Roma vi anticipo già come può andare a finire, una squadra tenterà di giocare, giocare uomo a uomo eccetera, che sarà la Roma, e il Milan potrà ripartire qualche volta, si mette baracca e baracconi dietro. Non aspettarti che il Milan fa la partita perchè il Milan non la farà, non l'ha mai fatta, perchè questo allenatore detesta proprio fare la partita. Se voi ci fate caso la più grande presa per il c***o, fateci caso, in conferenza stampa pre-partita e subito dopo nella conferenza post-partita, lui parla sempre che bisogna giocare tecnicamente. Io lo sento da 15 anni, è una presa per il c***o. Dice sempre 'Noi dobbiamo giocare bene tecnicamente', per giocare bene tecnicamente o hai Messi, che possono allenarlo tutti, ma se hai una squadra che non è forte ma non è scarsa del tutto, vuoi dargli un'idea, vuoi dargli qualche opzione, qualche soluzione. Poi lui dice che non ha mai visto un allenatore vincere con sei giocatori scarsi, io voglio dirgli che io non ho mai visto un allenatore come lui, e non capisco perchè deve allenare. Continua a dire giocare tecnicamente, ma lui non fa giocare la squadra bene tecnicamente perchè gioca tutti dietro la linea della palla. Io veramente voglio fare i complimenti a Modric, mai visto recuperare così tanti palloni, poverino fa la sponda da una parte all'altra, sembra il vecchio Makelelè. La stampa poi, che è a favore di Allegri, con qualcuno se la deve prendere e se la prende con Gimenez. Allegri ha avuto fortuna che se Pulisic non gli vince quelle 3/4 partite, voglio vedere dove stava".