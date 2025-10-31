Borghi: “Un punto a Bergamo non si butta via. Milan-Roma un grande test”

In commento alla partita dei rossoneri contro l'Atalanta e in previsione alla partita di domenica sera a San Siro contro la Roma ha parlato sul suo canale YouTube Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Sky che vede il bicchiere mezzo pieno nonostante abbia individuato una leggera flessione rispetto alle gare precedenti alla sosta, dovuta soprattuto alle pesanti assenze con le quali Allegri ha dovuto interfacciarsi. Questo il commento sulla partita:

"Un punto a Bergamo non si butta via in generale e non si butta via a maggior ragione in un momento in cui l'emergenza preme e il sovraffollamento di impegni toglie ad Allergi e al suo staff il grande vantaggio che ha in questo campionato, ossia quelli di preparare in settimana la singola partita di campionato. Adesso il Milan deve andare in tour de force e lo deve fare in condizioni, come l'altra sera, per le quali in panchina ci sono solo 5 giocatori di movimento e tra l'altro anche a reparti sbilanciati, perchè sono quasi tutti giocatori difensivi. Per cui in questo senso per il Milan è un pareggio che non si butta via. Però per tutto questo c'è l'idea che un minimo di flessione si sia vista tra Pisa e Atalanta. Adesso domenica c'è il confronto con la Roma e quello si che è un grande test".