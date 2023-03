Gentile: "Ci sono pochi giocatori italiani in Serie A, ha ragione Mancini"

MilanNews.it

Claudio Gentile, ex calciatore, si è così espresso a Radio Anch'io Sport sui calciatori italiani: "Ha ragione Mancini, ci sono pochi giocatori italiani che giocano nelle squadre del nostro campionato: 7/8 undicesimi sono stranieri, come facciamo a far crescere dei giovani che potrebbero essere magari il futuro del calcio italiano? Ha pochi giocatori disponibili per costruire una Nazionale. Sono vicino a Mancini, capisco le sue difficoltà a creare una Nazionale con giocatori di certo livello".