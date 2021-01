Gentile: "Il Milan merita di essere aiutato dal mercato di gennaio per provare a raggiungere un grande obiettivo"

Intervenuto a SkySport24, Riccardo Gentile ha rilasciato queste parole sul possibile arrivo al Milan di Mario Mandzukic: "Quando è tornato Ibrahimovic avevo delle perplessità, quindi non cado più in questo tranello in merito al possibile ritorno in Italia di Mario Mandzukic. Il croato può essere un giocatore molto utile ai rossoneri. Il Milan merita di essere aiutato dal mercato di gennaio per provare a raggiungere un grande obiettivo".