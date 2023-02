Gentile: "Nel secondo tempo il Milan ci ha provato, se avesse continuato come nel primo tempo avrebbe difeso la sconfitta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il derby di ieri perso dal Milan: “Non è andata come sperava. Il ragionamento che ha fatto Pioli si riferiva soprattutto alla tenuta difensiva, visto che nel 2023 ha subito 18 gol, 5 nell’ultima contro il Sassuolo. Contro l’Inter credo che il primo pensiero sia stato “Cerchiamo di limitare i danni all’inizio e poi magari andarsela a giocare nel secondo tempo”. Alcune scelte, come quella di tenere fuori Leao, hanno fato discutere. Ma anche quella di cambiare sistema di gioco dopo anni di difesa a 4. L’Inter ha creato lo stesso nel primo, anche se ha fatto un solo gol. Che è quello che è bastato a vincere. Il Milan è rimasto aggrappato alla partita in qualche modo ma prosegue il periodo di crisi della squadra di Pioli. Nel secondo tempo in qualche modo ci ha provato, ma se avesse continuato come nel primo tempo allora avrebbe difeso la sconfitta. E chiaramente non era proponibile”.