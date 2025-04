Gentile: "Non confermerei Conceiçao: un trofeo vinto frutto di una casualità, lo sa anche lui"

Milan ed Inter non vanno oltre il pari, la semifinale d’andata di Coppa Italia termina 1-1: al gol di Abraham risponde Calhanoglu. Entrambe le reti sono arrivate nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco senza particolari spunti. Negli studi di Sky Sport, il giornalista e telecronista Riccardo Gentile ha dato la sua lettura del primo atto del doppio derby. Le sue parole.

Le dichiarazioni di Riccardo Gentile sulla partita: "Non confermerei Conceicao, l’approccio non è stato quello giusto anche se ha iniziato vincendo un trofeo che però è stato frutto di una casualità: è stata una reazione dopo il rapporto con Fonseca, lo sa lo stesso Conceicao. Cercherei un allenatore che non sia una terza, quarta scelta: che sia una prima scelta in cui tutta la dirigenza possa credere".