Gentile su Abraham: "Ha fatto 9 gol: non tantissimi ma neanche pochi. Più in forma di Gimenez"

Milan ed Inter non vanno oltre il pari, la semifinale d’andata di Coppa Italia termina 1-1: al gol di Abraham risponde Calhanoglu. Entrambe le reti sono arrivate nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco senza particolari spunti. Negli studi di Sky Sport, il giornalista e telecronista Riccardo Gentile ha dato la sua lettura del primo atto del doppio derby. Le sue parole.

Le dichiarazioni di Riccardo Gentile sulla partita: "In questo momento Abraham è più in forma di Gimenez. Un ragazzo che dividerà sempre per caratteristiche. A volte non è il massimo come stile e tocco ma puoi star certo che a fine partita è uno di quelli che ha dato il massimo. Ha fatto 9: gol stagionali, non sono tantissimi ma neanche pochi. In una rosa di una squadra con ambizioni ci può stare, magari non per forza come titolare".