Germania, Flick spiega la convocazione di Thiaw: "Dobbiamo cercare alternative e dare loro il tempo di crescere per l'Europeo in casa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, si è così espresso in conferenza stampa sulla convocazione in nazionale maggiore di Malick Thiaw: "Per noi è importante presentare una buona squadra in vista dell’Europeo di casa, e per questo abbiamo bisogno di alternative. Dobbiamo cercare alternative e dare loro il tempo di crescere".