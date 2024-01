Gervasoni: "C'era fallo di Bastoni su Duda, 2-1 Inter da annullare. Nasca in Serie B"

Andrea Gervasoni, componente della CAN e assistente di Gianluca Rocchi, ha partecipato a Open Var su DAZN commentando il discusso fallo Bastoni-Duda in occasione del 2-1 nerazzurro in Inter-Verona: "Analizzeremo l'episodio con calma per capire il mancato intervento. Se è stato un errore? Assolutamente sì, era un gol da annullare. Abbiamo ascoltato le registrazioni ma dovremo parlare con il Var Nasca per capire se ha considerato l'intervento di Bastoni un body check mentre invece è lui che intenzionalmente colpisce con il corpo il difensore avversario. Le altre decisioni sono state corrette".

Gervasoni ha successivamente annunciato i provvedimenti per Nasca: "Come in tutte le squadre ci cono momenti complicati, bisogna quindi abbassare la testa e continuare a lavorare. Vogliamo dargli tranquillità, qualche passaggio in Serie B, come sempre successo per arbitri, assistenti e varisti, per recuperarlo in vista del resto della stagione e vediamo come reagisce”.