Giampaolo a DAZN: "Non mi è piaciuta la gestione arbitrale dopo l'espulsione di Leao"

Intervistatoa a DAZN dopo la sconfitta contro il Milan, Marco Giampaolo ha analizzato così la partita: "Sono incazzato, non sono soddisfatto. Sono incazzato perché potevamo far risultato contro una squadra molto forte, non mi è piaciuta la gestione arbitrale dopo l'espulsione di Leao. Dopo quell'episodio l'arbitro ha fischiato a senso unico, ha gestito la partita con un senso di sfida e poi gli animi si alterano. La gestione è stata sbagliata, il cartellino facile e non c'è bisogno di ribadire che il pallone è mio e gioca chi dico io. Ci sono altri episodi in passato che Fabbri ha gestito così, la Sampdoria deve essere rispettata".

Quanto è difficile gestire situazioni inserendo nuovi calciatori?

"Oggi di nuovo ha giocato Villar e poi Gabbiadini che avevamo perso lo scorso gennaio, c'è Djuricic che è tornato. Questa è una buona squadra, ha bisogno di qualche buon risultato positivo che aiuta psicologicamente e faremo quello che dovremo fare".

Quanto è distante questa Sampdoria da quella sua ideale?

"La squadra ha bisogno di arrivare ad una condizione fisica e tecnica nella sua totalità buona, tanti nuovi che sono qui purtroppo sono arrivati privi di condizione. La partita è un'altra cosa, quando saremo a regime faremo meglio".