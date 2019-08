Giampaolo su Daniel Maldini: "Ragazzi come lui hanno bisogno di partite così per crescere"

Il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, ha parlato di Daniel Maldini dopo la partita contro lo United: “Va bene così, era giusto che calciasse il rigore visto che era stato designato come quinto. Sfortunatamente ha sbagliato ma è un percorso utile per lui. Ragazzi come lui hanno bisogno di partite così per crescere e se non le fanno non crescono”, ha detto a Milan Tv.