Gianni Morandi: "Leao è stato carino, mi ha detto che siamo stati bravi"

Se il Milan si lecca le (enormi) ferite, dall'altra parte c'è un Bologna che giustamente festeggia e si gode il suo miglior momento da 51 anni a questa parte. Sul prato dell'Olimpico, mercoledì sera, a esultare con la squadra c'era chiunque, anche i celebri cantanti come Cesare Cremonini e soprattutto Gianni Morandi che del club rossoblù è stato anche Presidente onorario.

Raggiunto dai microfoni del Corriere della Sera, Morandi ha spiegato come non volesse neanche partire per Roma: "Avevo paura del risultato, confesso. Mi spaventava l'idea di un viaggio triste e malinconico come per i milanisti ieri notte. Ne ho incontrati tanti tornando a casa dopo la partita, mi sono fermato a quasi tutti gli autogrill proprio per assaporare la felicità dei nostri tifosi. E i rossoneri li consolavo, proprio come ho fatto anche in campo con Leao. Cosa gli ho detto? Intanto che non lo facevo così grosso, da vicino fa impressione. Gli ho fatto i complimenti, gli ho detto che non possono vincere sempre, ho cercato di tirarli su. Leao è stato carino, mi ha detto che siamo stati bravi".