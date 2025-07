Giletti: "Al Milan Allegri con Tare hanno messo in ombra Ibra, e forse è un bene"

Il giornalista Massimo Giletti è stato ospite di TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri.

La Juve post-Agnelli sta diventando il Manchester post-Ferguson?

"La Juve ha pagato un dazio altissimo, è stata colpita per la questione Superlega, che a me non ha mai convinto come scelta. Molto curioso che abbia pagato solo la Juve per le plusvalenze, che tutti comunque fanno anche ora. Non so se siamo come lo United, ma sono convinto che non sarà un anno molto semplice per la Juve".

Sulle altre che dice?

"L'Inter ha buttato via lo Scudetto lo scorso anno, nel momento in cui Inzaghi aveva fatto capire che non sarebbe rimasto. Lì la squadra ha fatto capire che non era più unita. L'Inter ha una grande società guidata da Marotta e Ausilio, per il resto l'Inter e il Napoli mi sembrano molto più avanti. Al Milan Allegri con Tare hanno messo in ombra Ibra, e forse è un bene. La Roma è un punto interrogativo".