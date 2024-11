Giletti sgancia la bomba: "Ho un video in cui un famoso calciatore colpisce violentemente una ragazza"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo programma 'Lo Stato delle Cose', il giornalista Massimo Giletti ha sganciato la bomba seconda la quale un giocatore delle due squadre di Milano sarebbe nei guai per un episodio piutto grave. Queste le sue dichiarazioni:

"Ho ricevuto un video in cui un calciatore di una della due squadre di Milano colpisce violentemente una ragazza nel priva di un noto locale milanese. Hanno mandato un video alla nostra redazione, si vede tutto e le cose non sono confutabili. Si tratta di un calciatore famosissimo, era in stato confusionale. La ragazza violentemente colpita è caduta, lui l'ha rialzata e dopo l'ha colpita nuovamente".

Il collega ha poi continuato: "Poi ci sono altre immagini dove lo stesso calciatore sfascia il muro e sfascia altre cose. Sono immagini molto pesanti, che per il momento abbiamo deciso di non mandare in onda perché stiamo facendo altre indagini. Se metti un simbolo rosso sul volto e fai queste cose, sei poco adatto al sistema".