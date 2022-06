Gillet su Lang: "Sa saltare l'uomo, ma è un po' arrognate. Mi ricorda Cassano..."

MilanNews.it

Intervistato su Tuttosport, Jean Francois Gillet ha parlato così di Noa Lang: "È fortissimo, rapido, sa saltare l'uomo, fa la differenza. Ma pure un po' arrogante, o meglio: è uno che non si fa problemi a dire quello che pensa, di quelli senza peli sulla lingua. Un tipo diretto, consapevole della sua forza. Faceva coppia in attacco con De Ketelaere quando veniva usato il 3-5-2. Ma pure da esterno riesce ad incidere con i suoi colpi. lo ho giocato con Cassano. Antonio aveva velocità palla al piede, saltava l'uomo nell'uno contro uno praticamente sempre. E lui in questo aspetto me lo ricorda".