Gimenez e il Messico a picco contro la Colombia: la sua pagella

Nottata disastrosa per il Messico che ad Arlington, Texas, è stata spazzata via in amichevole dalla Colombia che ha vinto con il netto punteggio di 4-0. Un campanello d'allarme piuttosto grosso per la selezione del CT Javier Aguirre che l'estate prossima sarà chiamata a una figura ben più degna nel Mondiale che si giocherà in casa, oltre che negli Stati Uniti e in Canada. In campo per circa un'ora, da titolare, anche il centravanti rossonero Santiago Gimenez, come tutti i compagni protagonista di una prova scialba.

ESPN Mexico alla fine della partita ha dato i voti e all'attaccante rossonero ha dato un 6 che equivale a un 5 italiano nel sistema di votazione messicano. Di seguito il giudizio dei colleghi messicani: "L’attaccante ha toccato il pallone in 14 occasioni e ha lasciato passare diversi cross in area a causa di una cattiva lettura del gioco. Inoltre, su palla inattiva ha concesso troppo spazio in marcatura, permettendo così il gol dell’1-0 a favore della Colombia".