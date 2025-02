Gimenez: "Sento di rappresentare il Messico. Tutto il Paese sarà accanto a me al Milan"

Santiago Gimenez è stato presentato oggi come nuovo giocatore del Milan. L'attaccante messicano è stato prelevato dal Feyenoord dopo un lungo inseguimento, iniziato già la scorsa estate:

Sfiderai subito il Feyenoord: come vivi questa partita?

"Sarà un momento bellissimo. È il calcio, succede. Sarà speciale, era la mia famiglia e continuerà ad esserlo".

Rappresenti il Messico

"Ogni giocatore ha la responsabilità di portare la bandiera nazionale sul terreno di gioco. Per me è un grande onore, vorrei lasciare il segno. Siamo un Paese molto unito, in Messico. E oggi al Milan avrò accanto a me tutto il Messico".

Puoi diventare migliore di Hugo Sanchez?

"Io non sono qui per fare confronti con altri giocatori, sono qui per lasciare il mio segno. Con umiltà, fede, lavorando sodo. Cercherò di fare la mia strada. Io sono Santiago Gimenez".