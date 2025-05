Giordano: "Conte lo vedo bene ovunque, anche al Milan. Chiunque lo dovesse prendere farebbe un affare”

Bruno Giordano, ex calciatore, si è così espresso a tuttocalcioestero.it sul futuro di Antonio Conte: “Di solito quando si ottengono questi risultati il merito principale va alla squadra, ma in questo caso penso si possa dire che il protagonista del successo è Antonio Conte. Mi sembra evidente abbia svolto un lavoro eccezionale. Ha preso una squadra con tanti problemi, ha tenuto unito il gruppo anche di fronte a cessioni importanti, ottenendo un risultato storico. Lo vedo bene ovunque, onestamente. Al Milan come in qualsiasi altra squadra del mondo. Se non dovesse restare al Napoli chiunque lo dovesse prendere farebbe un affare”.

LE ULTIME SULL'ALLENATORE DEL MILAN

Raramente si è visto un valzer delle panchine in Serie A più movimentato di quello che si sta preparando in questi giorni, subito successivi al termine del campionato. Sono molte le incognite per quasi tutti i club di prima fascia e sono ancora poche le squadre arrivate a risolvere il rebus. Anche il Milan si ritrova in questa posizione con il nuovo direttore sportivo Igli Tare chiamato a questa prima importante scelta che indirizzerà i suoi tre anni di progetto rossonero.

Il Milan ci prova per Allegri

Dopo che negli ultimi giorni il focus si era spostato da Vincenzo Italiano - in trattativa con il Bologna - a Motta e Mancini, nella giornata di oggi il nome che viene portato in palmo di mano dalla Gazzetta dello Sport per il futuro del Diavolo è quello di Massimiliano Allegri. Secondo quanto viene riportato il profilo del tecnico livornese sarebbe quello ideale e quello che il club sta cercando. È un allenatore italiano, conosce molto bene il campionato, ha un passato importante tra le mura di Milanello, soprattutto è un vincente. Sei Scudetti, cinque Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane più due finali di Champions League. In questo senso il Milan, scrive la rosea, sarebbe felice di riaccoglierlo tra le sue braccia e anche disposto a fare uno sforzo economico.

Dipende da Conte

L'idea del club rossonero è quello di portare sulla panchina un profilo forte che sappia dare la sua identità a un gruppo che è apparso spaesato per troppo tempo durante questa stagione che si è conclusa. Per Igli Tare si tratta di una prima scelta, dal momento che l'albanese lo considera il meglio insieme a Conte in Italia: sul piatto si può mettere un contratto triennale, proprio come quello del nuovo dirigente. E proprio Antonio Conte sarà cruciale per gli sviluppi futuri della storia. Max Allegri, infatti, è tentato anche dal Napoli che lo ha contattato e bloccato in caso di addio del tecnico pugliese. Il Milan deve muoversi con scaltrezza ma soprattutto con rapidità se vuole battere la concorrenza e assicurarsi (a più di dieci anni di distanza) Max.