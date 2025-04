Giorni più importanti da calciatore? Albertini: "Finale del 1994 e la mia partita d'addio"

Demetrio Albertini, ex grande centrocampista del Milan che in rossonero ha vinto tutto, è stato ospite di Mario Moroni presso il suo podcast Il Caffettino. Le sue parole.

Le parole di Demetrio Albertini: "Quali sono i giorni più importanti che ho vissuto da calciatore? Quando ho vinto la Champions League giocandola nel 1994, perché le altre le avevo vinte stando in tribuna, e la mia partita d'addio, che può sembrare strano ma in cui c'è la sintesi di quello che sono stato io. Pensa che nella partita di addio, c'erano 45mila spettatori, 8 palloni d'oro in campo, tutti i miei compagni, tanti giocatori che hanno vinto molto più di me ma hanno voluto essere presenti nella mia partita d'addio"

Poi racconta un aneddoto della partita d'addio: "A un certo punto si avvicina van Basten e mi dice: 'Demetrio solo tu potevi riunirci così, perché alla fine sei stato vero e credibile nello spogliatoio'. Tanto è vero che un altro amico mi ha detto: 'Solo oggi ho capito cosa è stata la tua carriera. Tante volte hai avuto i successi in campo ma quello che c'era dietro lo hai dimostrato oggi'. Questo credo sia più appagante dei trofei"