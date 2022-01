Giorno memoria: Ghirelli "fermarsi, ricordare e comprendere"

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Fermarsi, ricordare e comprendere il valore del ruolo dello sport nella salvaguardia di principi che creano gli anticorpi contro il virus dell'odio e della violenza. Oggi, 27 gennaio, è il 'Giorno della memoria'". Lo dice il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. "Questa giornata deve essere per tutti noi un momento di riflessione profonda su valori quali il rispetto e la fratellanza verso il prossimo e, per le generazioni future, deve rappresentare un monito determinante affinché quanto successo in passato non si ripeta", aggiunge. "La Lega Pro, con i suoi 60 club, è impegnata quotidianamente in iniziative legate al sociale e rivolte soprattutto ai giovani. Non si possono e non si devono dimenticare le atrocità compiute dal nazismo e la sofferenza patita da milioni di persone e, nel futuro, non ci deve essere più spazio per l'intolleranza e per le discriminazioni", conclude. (ANSA).