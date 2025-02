Giovedì il Bologna, domenica la Lazio: Milan, due spareggi per la Champions in 72 ore

L'ultimo treno per il quarto posto e dunque per la Champions League sta per partire e il Milan non può assolutamente perderlo. I rossoneri sono attesi da una settimana decisiva per raggiungere l'obiettivo minimo stagionale, vale a dire il piazzamento tra le prime quattro del campionato: giovedì la squadra di Sergio Conceiçao sarà impegnata sul campo del Bologna nel recupero della sfida che era stata rinviata per maltempo a fine ottobre, domenica invece a San Siro arriva la Lazio che è attualmente in quarta posizione a +6 dal Milan (in attesa del risultato di stasera della Juventus a Cagliari che potrebbe superare i biancocelesti e portarsi a +8 dal Diavolo). Lo riferisce il Corriere della Sera.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: giovedì 27 febbraio 2025

Ore: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it