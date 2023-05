Giroud a Prime Video: "Spero di girarmi ancora: se Sheva potesse darmi qualche consiglio..."

Olivier Giroud è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel Match Preview della sfida tra Milan e Inter, valida per la semifinale di andata di Champions League. Queste le dichiarazioni del bomber francese.

Sulla voglia di "girarsi" ancora: "Sono molto fiero di questo coro che i tifosi mi hanno dedicato dopo i derby e spero di girarmi ancora"

Sul rifiuto all'Inter: "Per me era un segnale del destino: sono cristiano e sapevo che dovevo rimanere al Chelse a evincere la Champions. Era scritto. Quando sono arrivato a Milano ho ricevuto un accoglienza magnifica: per me era giusto e meglio firmare per il Milan"

Cosa dirai a Sheva a bordo campo? "Il mio giocatore preferito. Se posso ricevere uno o due consigli su come affrontare questa partita meravigliosa"