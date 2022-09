Giroud a Sky: "Vogliamo fare bene e superare i gironi. Siamo molto contenti"

MilanNews.it

Olivier Giroud è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Dinamo Zagabria. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla partita: “Semplice sì e no. Sul 2-1 non eravamo sereni, penso che abbiamo sfruttato questo punto contro il Salisburgo e volevamo vincere questa partita con il nostro modo di giocare. Penso che potessimo segnare di più e avere più precisione nell’ultimo passaggio. Siamo molto contenti, non era una partita facile ma abbiamo fatto bene”.

Sulla Champions League: “La Champions è la competizione più bella di tutte. Vogliamo fare bene e superare i gironi. Siamo alla seconda partita, abbiamo quattro punti. Stiamo facendo bene ma siamo molto calmi e sereni. Ci vuole calma e fiducia”.

Sul fatto di giocare sempre titolare: “Voglio sempre giocare per aiutare la squadra, mi sono sentito bene anche oggi. Devo dare tanto alla squadra, sono un po’ deluso per la sostituzione ma è normale sono molto competitivo. Ho capito che il mister volevamo farmi riposare ma io voglio stare sempre in campo. È la mia passione e voglio giocare sempre”.