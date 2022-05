Giroud: "Ero vicino a firmare per l'Inter ma Dio ha voluto così e il Milan è stata la ciliegina sulla torta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato nell'edizione odierna de 'L'Equipe', Olivier Giroud si è raccontato a 360 gradi. Queste le sue parole sulla Serie A: "Era abbastanza inevitabile vista la mia storia. Ero vicino a firmare per l'Inter... ma Dio ha fatto bene: ho dovuto aspettare un po', essere paziente e nel frattempo ho vinto la Champions League (con il Chelsea nel 2021). Conoscevo la Premier League, anche se è il campionato più difficile, da 15 anni. Quando ho parlato con il mio agente, non mi vedevo in Spagna o in Germania e un ritorno in Francia non era la mia priorità. Quindi il Milan è stata la ciliegina sulla torta".