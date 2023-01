Giroud: "I tifosi meritano di più, in questo momento le cose non vanno nel verso giusto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud ha rilasciato un'intervista a DAZN al termine di Milan-Sassuolo soffermandosi sul duro momento vissuto dai rossoneri: "Si, momento difficile ma dobbiamo stare uniti in questo momento. Abbiamo visto che abbiamo il sostegno fantastico dei tifosi e vogliamo dare tutto perché meritano di più. In questo momento ho la sensazione che tutte le cose non vanno nel verso giusto, ma dobbiamo fare di più, lavorare di più ed essere più concentrati. Tutto va male, nel senso che proviamo, abbiamo un atteggiamento positivo ma non abbastanza. Quando subiamo una attacco della squadra avversaria simo in difficoltà, dobbiamo fare di più come squadra, non solo i difensori".