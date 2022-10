Giroud: "Mi sento un fratello maggiore per i miei compagni, cerco di dare l'esempio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a RMC Sport e si è così espresso sul suo rapporto con i compagni: "Il fatto che Ibra non ci sia, anche se è presente alle partite casalinghe ed è importante nello spogliatoio, non cambia il mio ruolo che è quello di prendere in carico ed essere lì per i più giovani se ne hanno bisogno. È un ruolo che mi piace, da fratello maggiore, lo faccio molto volentieri. Cerco di dare l'esempio. Finora ha funzionato bene. Sono felice, felice in questa squadra e penso che si veda ogni giorno in campo e anche negli spogliatoi".