Questa mattina le visite mediche, poi nel pomeriggio la firma a Casa Milan: è questo il programma di oggi di Olivier Giroud che successivamente tornerà in vacanza fino al 26 luglio, giorno in cui è previsto il suo arrivo a Milanello per iniziare a tutti gli effetti la sua nuova avventura rossonera. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.