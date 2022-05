Giroud: "Per un club come il Milan, 11 anni senza scudetto è doloroso. Finalmente abbiamo messo fine a questa ingiustizia"

MilanNews.it

Intervistato da Tuttosport, Olivier Giroud ha raccontato le sue emozioni per la vittoria dello scudetto: "È davvero un’emozione pazzesca questo scudetto. Come sapete, nella mia lunga carriera ho vinto qualcosa, ma questo è speciale perché è come se anche noi giocatori avessimo aspettato undici anni, come i tifosi, con i quali si è creata un’osmosi particolare. Abbiamo sentito la loro emozione per questo scudetto e sono molto, molto orgoglioso di far parte di questa squadra che ha dei sostenitori così. Abbiamo fatto una grande stagione anche per loro. Il Milan è un grandissimo club, che ha vinto tanto in Italia e all’estero. E allora, per un club così, stare 11 anni senza tricolore è qualcosa di doloroso. Non esiste. E noi finalmente abbiamo messo fine a questa ingiustizia".