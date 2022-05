Giroud: "Questo titolo è il successo di un gruppo sempre unito: da Leao a Mike, passandro per Sandro, Pierre e Theo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato all'Equipe, Olivier Giroud ha commentato così la stagione: “Volevo finire bene, soprattutto perché stavo venendo da un periodo in cui avevo segnato di meno. Questo titolo è il successo di un gruppo che non si è mai arreso e che è stato unito, siamo sempre stati uniti! Da Leao, incoronato miglior giocatore della stagione, a Mike in porta, passando per Sandro, Pierre, che ha avuto un’ottima seconda parte di stagione. Anche Theo è stato fenomenale sulla sinistra. Questo titolo ha un bel accento francese”.