Giroud sui social: "Non molliamo mai: concentrati su giovedì con testa e cuore"

Partita pazza al Mapei Stadium con il Milan che pareggia 3-3 con il Sassuolo, rimontando due gol nel finale. Una prova nel complesso che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri soprattutto per la prestazione globale a livello difensivo ma che almeno mantiene al sicuro la seconda posizione del Diavolo in campionato. Al termine della partita Olivier Giroud, tramite il suo profilo social Instagram, ha espresso il suo stato d'animo dopo la partita e in vista dei prossimi impegni.

Le parole di Olivier Giroud nel suo post: "Non molliamo mai anche se volevamo la vittoria. Adesso concentrati su giovedì con la testa e il cuore. Crederci sempre". Il post: