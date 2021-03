Giudice Sportivo - Rebic entra in diffida. Indagine su comportamento di Arslan nei confronti dell'addetto della sicurezza del Milan

Come comunicato dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, con l'ammonizione ottenuta ieri contro l'Udinese, Franck Kessie è alla settima sanzione stagionale così come Theo Hernandez e Romagnoli.. Quarta ammonizione, con diffida, per Rebic. Il giudice sportivo inoltre ha riportato l'apertura di un indagine nei confronti di Arslan, giocatore dell'Udinese: "In relazione all’accaduto segnalato dal collaboratore della Procura Federale, al termine della gara nell’area comune antistante gli spogliatoi, dispone l’acquisizione a cura della Procura Federale di un supplemento di rapporto in relazione all’esatto svolgersi dei fatti e dal comportamento del calciatore Arslan Tolgay Ali (Soc. Udinese) nei confronti dell’addetto alla sicurezza della Soc. Milan Giampaolo Bompiano, acquisiti se del caso elementi informativi dagli stessi soggetti coinvolti."