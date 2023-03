Giudice Sportivo, scatta la squalifica per Giroud. Terza sanzione per Tomori

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Giudice Sportivo ha emesso il suo consueto comunicato all'indomani dell'ultima gara del 26esimo turno di campionato. Brutte notizie per il Milan che sarà privato di Olvier Giroud nella gara di sabato contro l'Udinese: l'attaccante francese è stato ammonito contro la Salernitana ed era diffidato, come confermato dal documento del Giudice. Ammonito ieri sera anche Fikayo Tomori: per lui è la terza sanzione in campionato e dal prossimo cartellino giallo entrerà in diffida.