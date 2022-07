Giuliani: "C'è molto entusiasmo, non vediamo l'ora di iniziare l'Europeo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulle emozioni a pochi giorni dalla gara d'esordio all'Europeo contro la Francia: “Stiamo bene, stiamo lavorando tanto. C’è molto entusiasmo, non vediamo l’ora di iniziare. Credo che la maglia della Nazionale sia veramente un premio che si costruisce negli anni, che deriva dalla stagione che si vive. Quando si veste questa maglia si sa che si rappresenta un intero Paese. Non vai in campo solo per te, ti porti dietro l’entusiasmo e la passione di un grande Paese come l’Italia che è così affezionata a questo sport”.