Milan-Bologna è già in archivio, è il momento di analizzare le prestazioni velocistiche degli atleti impegnati ieri sera a San Siro. Come testimoniano i dati della Lega Serie A, è stato Suso il più veloce in campo: picco di 31.8 km/h raggiunti in sprint contro i rossoblù. Sul podio degli sprinter ci sono anche Zapata (31.13 km/h) e Piatek (30.98 km/h).