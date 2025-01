Gli ultimi esordi degli allenatori del Milan: Conceiçao come Gattuso, Pioli e Fonseca

vedi letture

Dopo averlo fatto in Supercoppa Italiana, sabato Sergio Conceiçao ha esordito con il Milan in campionato. Certo, contro un avversario come il Cagliari l'allenatore portoghese avrebbe preferito potrare a casa i 3 punti, ma il risultato finale recita 1 a 1, per la rabbia del lusitano che nel post partita ha esternato tutto il suo rammarico per una partita che andava vinta, anche per cominciare a risalire la classifica.

Conceiçao ha davvero poche cose in comune rispetto al suo predecessore, fatta eccezione per l'esordio in rossonero. Proprio come Fonseca, infatti, il neo allenatore del Diavolo ha terminato in pareggio la sua prima partita sulla panchina del Milan. Fonseca pareggiò 2 a 2 con il Torino alla prima di questo campionato, mentre Conceiçao l'ha fatto contro il Cagliari alla prima del girone di ritorno però.

Oltre a Fonseca, il lusitano condivide il risultato del pareggio all'esordio anche con Rino Gattuso e Stefano Pioli, che ha scritto la recente storia del club rossonero. Che questo possa essere di buono auspicio per Conceiçao.

GLI ESORDI DEGLI ULTIMI 5 ALLEANTORI DEL MILAN

ltimi esordi degli allenatori del Milan:

2016-17: Montella

Milan-Torino 3-2

2017-18: Gattuso

Benevento-Milan 2-2

2019-20:

Giampaolo

Udinese-Milan 1-0

Pioli

Milan-Lecce 2-2

2024-25:

Fonseca

Milan-Torino 2-2

Conceiçao

Milan-Cagliari 1-1