GODbye Ibra - I numeri di Zlatan con il Milan: 93 gol, uno ogni 128 minuti

E' tempo di bilanci per Zlatan Ibrahimovic che questa sera dirà addio ai tifosi del Milan. I numeri del fuoriclasse svedese, considerando le due esperienze in rossonero, parlano chiaro: 93 gol in 163 presenze ufficiali che lo rendono il 12° marcatore all-time del club rossonero. La media gol complessiva è di una rete ogni 128 minuti. In più, quest'anno, è arrivato anche il gol più longevo della storia della Serie A. Gli unici rimpianti sono quelli di non aver battuto quest'ultimo record anche in Champions League e di non essere arrivato a quota 100 con il Diavolo.