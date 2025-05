Gozzini: "Maldini e Massara pagarono con il posto di lavoro. Stavolta succederà il contrario: nessun licenziamento, ma a sistemare le cose arriverà un nuovo ds"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla dirigenza del Milan e i prossimi movimenti: "Zlatan Ibrahimovic è Senior Advisor per la proprietà e Senior Management del Milan dal dicembre del 2023. Un ruolo che comprende la collaborazione "con il team di investimento globale di RedBird per supportare il portafoglio di investimenti dell’azienda nei settori sport, media e intrattenimento". Cardinale avrebbe volentieri sfruttato il seguito globale di Ibra come testimonial, ma oggi basta scorrere i commenti social sotto le campagne pubblicitarie di Zlatan per capire il sentimento dei tifosi. Ibra non è più lontano dalle critiche, anzi. Anche a livello extra calcistico l’apporto dell’ex campione è stato modesto.

Ma la delusione vera arriva in campo, dove Ibra non ha saputo incidere come faceva in passato da centravanti. Al contrario, ci sono una serie di gol mancati e movimenti sbagliati che hanno finito per condizionare, stavolta in negativo, la stagione del Milan. Inevitabile che Cardinale sia deluso e che l’area sportiva del club ne esca bocciata. La novità è che stavolta è rimandato anche Ibra. Maldini e Massara pagarono con il posto di lavoro, stavolta succederà il contrario: nessun licenziamento, ma a sistemare le cose arriverà un nuovo ds".