Gozzini sottolinea: "Tra le certezze rossonere del nuovo corso Gimenez già c’è"

vedi letture

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Santiago Gimenez: "Le porte dell’attacco rossonero sono state più che mai girevoli: Morata è entrato e uscito, Gimenez lo stesso, e così anche Abraham e Jovic. Ieri un dolore alla schiena accusato nel riscaldamento ha tolto dalla scena il titolare Luka. Abraham al posto suo ha fatto pochissimo: fuori a metà ripresa per Santi. Il tocco allo scadere della partita basta per rientrare in gioco? Di certo è una spinta da sfruttare nelle prossime partite. E in futuro: perché tra le certezze rossonere del nuovo corso Gimenez c’è".

SANTIAGO GIMENEZ NON SODDISFATTO

Il gol cancella 32 minuti di grande difficoltà e confusione, dove Santiago Gimenez ha sbagliato tanto confermando il momento di difficoltà che sta attraversando. La rete contro il Venezia, la quarta in maglia rossonera, potrebbe però rappresentare un nuovo inizio per il Bebote, che al termine della sfida del Penzo ha dimostrato molta umiltà ma soprattutto maturità.

A colloquio con Conceiçao, il messicano ha dichiarato di non essere rimasto molto contento dalla sua prova, ma che comunque il gol gli dà morale in vista delle prossime partite. Ed è proprio su questo che bisogna lavorare e ripartire, dalle cose positive, anche perché il Milan ha bisogno delle sue reti in questo finale di stagione dove si potrebbe addirittura alzare un secondo titolo.