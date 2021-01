Gracenote, il Milan è la squadra che nel 2020 è migliorata di più in Europa

Secondo “Gracenote”, società che si occupa di fornire dati su vari campi, tra cui quello sportivo, il Milan è la squadra europea che ha fatto più progressi e miglioramenti nell’ultimo anno. Invece secondo “Euro Club Index”, riporta la BBC, i rossoneri sono passati dalla quarantasettesima posizione dello scorso anno alla ventesima posizione nella classifica dei migliori club in assoluto in Europa prendendo in considerazione le prestazioni in campionato e in Europa degli ultimi quattro anni.