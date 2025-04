Gran Galà del Calcio, D'Amico premiato come miglior DS: il Milan resta alla porta in attesa di sviluppi

vedi letture

Il dirigente dell'Atalanta, Tony D'Amico, è stato premiato come miglior ds della passata stagione di Serie A in occasione del Gran Galà del Calcio ADICOSP: riconoscimento che aveva già ricevuto quattro anni fa. Classe 1980, resta uno dei candidati per il ruolo di Direttore Sportivo del Milan prr la prossima stagione, con il club rossonero intenzionato a studiare e monitorare anche altre situazioni.

D'Amico premiato al Gran Galà del Calcio

Un premio meritato per gli incredibili risultati della passata stagione, terminata con la qualificazione alla Champions e con la conquista del primo titolo europeo nella storia dell'Atalanta. È quello che riceverà il Direttore Sportivo della Dea, Tony D'Amico, giudicato ancora come il miglior Ds per la stagione 2023/24 (aveva già vinto questo premio quattro stagioni fa) al Gran Galà del Calcio ADICOSP.