Ciccio Graziani, intervenuto a Sportmediaset XXL, ha parlato del possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan: "Ibra vuole delle rassicurazioni, vuole giocare. Per me ripartire da lui sarebbe un grande vantaggio, poi servono altri tre o quattro acquisti mirati in ruoli specifici per rendere questa squadra ancora più competitiva".